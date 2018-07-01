Alışveriş merkezinde slalom partisine suçüstü

İstanbul
'un farklı ilçelerinde yer alan alışveriş merkezlerinin (AVM) otoparklarında özellikle akşam saatlerinde toplanan ve "drift" yaparak insanların can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşüren sürücülere baskın yapıldı. Vatandaşlardan peş peşe gelen seri ihbar ve şikâyetler üzerine internet üzerinden organize oldukları tespit edilen 20 sürücüye operasyon düzenlendi. Grup üyelerinin, AVM otoparkları ile Kadıköy
ve Sütlüce başta olmak üzere sahil kesimlerindeki bazı yollarda "drift" ve "makas" yarışları düzenledikleri belirlendi. KOLONLAR ARASINDA SLALOM...
Kapalı alanlarda ve trafikte seyir halindeyken insanların can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürecek hareketler yaptıkları tespit edilen 20 sürücüye toplam 10 bin lira para cezası kesildi. Grubu fiziki olarak takibe alan ve kamera görüntülerini izleyen İstanbul Emniyeti, sürücülerin otoparklardaki kolonların aralarında "slalom" başta olmak üzere tehlikeli bazı hareketler de yaptıklarını belirledi. Aynı grubun üyesi olan sürücülerin, internet ve sosyal medya üzerinden "slalom partisi" ismi altında organize olarak Şişli'de yer alan bir AVM'nin otoparkında toplandıkları ortaya çıktı. 12 sürücüye de abartı egzozlar taktıkları gerekçesiyle idari para cezası kesildi. Soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin ise devam ettiği ifade edildi. Geçtiğimiz aylarda yine İstanbul'daki bir başka AVM'de toplanan ve drift ile slalom yapan sürücüler, otoparkın kamera kayıtlarına yansımıştı. Altı bin lira para cezası kesilen toplam 13 sürücünün "drag" (İkili kalkış yarışı), araç etrafında dönme, otopark direk ve duvarlarının arasında "slalom" gibi tehlikeli bazı hareketler yaptıkları saptanmıştı.