Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Diyarbakır 51 dereceyi gördü

51 dereceyi gördü

Giriş Tarihi: 1.7.2018
Diyarbakır 51 dereceyi gördü
'da yaz aylarıyla birlikte hava sıcaklıkarı vatandaşlara zor anlar yaşatmaya başladı. Kentte termometreler dün 51 dereceyi gösterdi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Diyarbakır dün adeta kavruldu. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren , öğle saatlerinde doruğa ulaştı. Termometrelerin 51 dereceyi gösterdiği kentte sokağa çıkan bazı vatandaşlar, sıcağın etkisinden kurtulmak için karton kutuları kendilerine siper etti. Çocuklar süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışırken susuz kalan hayvanlar için sokaklara su bırakıldı. Hava sıcaklığının önümüzdeki hafta içi artarak devam edeceği kaydedildi. Aşırı sıcaklar nedeniyle uyarıda bulunan uzmanlar, vatandaşların özellikle güneşin etkili olduğu saat 11.00 ila 16.00 arasında çok fazla dışarıda bulunmamalarını söyledi. Sıcak havalarda sıvı tüketiminin önemine değinen uzmanlar, gün içerisindeki işlerin öğleden önce yapılması uyarısında bulundu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır 51 dereceyi gördü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN