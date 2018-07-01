Diyarbakır 51 dereceyi gördü

Diyarbakır
'da
yaz aylarıyla birlikte hava sıcaklıkarı vatandaşlara zor anlar yaşatmaya başladı. Kentte termometreler dün 51 dereceyi gösterdi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Diyarbakır dün adeta kavruldu. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sıcak hava
, öğle saatlerinde doruğa ulaştı. Termometrelerin 51 dereceyi gösterdiği kentte sokağa çıkan bazı vatandaşlar, sıcağın etkisinden kurtulmak için karton kutuları kendilerine siper etti. Çocuklar süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışırken susuz kalan hayvanlar için sokaklara su bırakıldı. Hava sıcaklığının önümüzdeki hafta içi artarak devam edeceği kaydedildi. Aşırı sıcaklar nedeniyle uyarıda bulunan uzmanlar, vatandaşların özellikle güneşin etkili olduğu saat 11.00 ila 16.00 arasında çok fazla dışarıda bulunmamalarını söyledi. Sıcak havalarda sıvı tüketiminin önemine değinen uzmanlar, gün içerisindeki işlerin öğleden önce yapılması uyarısında bulundu.