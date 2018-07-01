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El konulan kaplan çiftleştirilecek

TALAT ÖZTUZSUZ
TALAT ÖZTUZSUZ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018
El konulan kaplan çiftleştirilecek
Hayvanat bahçesinin izniyle 2 aylıkken 'nden satın alınan ve 2015'te Doğa Koruma ve ekiplerince, illüzyonist Aref'in Kemer'deki evinde el konulan Zara adlı kaptan, Antalya Hayvanat Bahçesi'nde bakılıyor. Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürü Süleyman Karaca, "Geldiğinde çok zayıftı. Kendisini toparladı. Şimdi sağlıklı. Artık kaplan üretmek için Zara'ya dişi arıyoruz. Uygun dişi tespit ettik. Hayvanat bahçeleri arası transfer için gerekli işlemleri yapıyoruz" dedi.
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El konulan kaplan çiftleştirilecek
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