El konulan kaplan çiftleştirilecek

Hayvanat
bahçesinin izniyle 2 aylıkken Kayseri Hayvanat Bahçesi
'nden satın alınan ve 2015'te Doğa Koruma ve Milli Parklar
ekiplerince, illüzyonist Aref'in Kemer'deki evinde el konulan Zara adlı kaptan, Antalya
Hayvanat Bahçesi'nde bakılıyor. Antalya
Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürü Süleyman Karaca, "Geldiğinde çok zayıftı. Kendisini toparladı. Şimdi sağlıklı. Artık kaplan üretmek için Zara'ya dişi arıyoruz. Uygun dişi tespit ettik. Hayvanat bahçeleri arası transfer için gerekli işlemleri yapıyoruz" dedi.