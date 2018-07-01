Eylül Yağlıkara melek gözyaşı sel oldu

Ankara
'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli köyünde 22 Haziran'da kaybolan ve cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara
dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Günlerdir Türkiye'nin seferber olduğu ve kolluk kuvvetlerinin gece-gündüz aradığı küçük Eylül'den gelen haber herkesi yıktı. Ekipler, küçük kızın cansız bedenini önceki gün bir tarladaki elektrik direğinin dibinde gömülü halde buldu. Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından küçük Eylül için dün Uzunbeyli Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Gözyaşlarının dinmediği cenazede sinir krizleri geçiren Eylül'ün anne ve babası, yapılan caniliğe isyan etti. Baba Yağlıkara'nın "Küçücük bir melekten ne istediniz, hangi hayali size ağır geldi" sözleri yürekleri dağladı. Talihsiz Eylül, Uzunbeyli mezarlığında toprağa verildi. 'CEZA İNDİRİMİ ASLA YOK'
Cenaze törenine katılan Ankara Valisi Ercan Topaca, küçük kızı katleden suçlu ile varsa işbirlikçilerinin en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi. Topaca, olayla ilgili 1 tutuklu 4 gözaltı olduğunu ve sorgularının devam ettiğini kaydetti. Tutuklu zanlının suçunu itiraf etmediğini belirten Topaca, "Zanlıyla aile arasında bir husumet yok. Kişilik bozukluğu olduğunu düşünüyoruz. Cinsel istismar yönünde henüz tespitimiz bulunmuyor. Boğularak öldürüldüğünü tahmin ediyoruz" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da, benzer suçlarda ceza indiriminin asla söz konusu olmayacağını, faillerin en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi. Çalık, "İnşallah bununla ilgili yasal düzenleme bütün hassasiyetiyle devam edecek ve yerini bulacaktır. Bu yasa ve düzenlemeden geri dönüş yok. Milletin devlete olan güvenini tesis etmek zorundayız" diye konuştu. Olayın faili olduğu belirtilen gözaltındaki Uğur K.'nin sorgusu sürüyor.