İzmir'de evli çift ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Cumalı Mahallesi'nde Ş.D. (28), mahalle muhtarı Tuncay Ergün'ü arayarak annesi Elif (63) ve babası Rıfat D'nin (65) evlerinde hareketsiz şekilde yattığını haber verdi.
Bunun üzerine muhtar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, başlarına sert bir cisimle vurulan çiftin öldüğünü belirledi.
Çiftin cesetleri incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Jandarma ekipleri çelişkili ifadeler veren çiftin oğlu Ş.D'yi cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.
Ş.D'nin ilk ifadesinde kahvehaneden eve geldiğinde anne ve babasını hareketsiz yerde yattığını görüp, muhtarı aradığını söylediği öğrenildi.