Kafeterya yangınında gözaltına alınan şüpheli adliyede

BUGÜN NELER OLDU

Sapanca Sahili'nde bulunan 10 kafeteryada dün sabah saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahale etmesine rağmen, çıkan yangında 10 kafeterya yanarak küle döndü. Yaşanan olay sonrası polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası kayıtları sonrasında kundaklama şüphesiyle C.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı geçirildiği sağlık kontrolü sonrasında adliyeye sevk edildi.