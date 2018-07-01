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Kayıp müzisyen 'un cesedi bulundu

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018
Kayıp müzisyen Metin Kor'un cesedi bulundu
Antalya Kaş'ta yaylada kamp kurduktan sonra bir daha izine ulaşılamayan ve dokuz gündür kayıp olarak aranan müzisyen 'un (43) cesedi dün kamp kurduğu noktanın yaklaşık 500 metre yukarısındaki kayalık alanda bulundu. 20 Haziran'da yaşadığı İstanbul'dan Kaş'a giden ve kamp yapmak için Gömbe Yaylası'na çıkan Kor'un (43) çadırı ve eşyaları bulunmuş, İkiz Göller Bölgesi ve yakın çevresinde de arama yapılmış fakat Kor'un izine ulaşılamamıştı. Cep telefonu, cüzdanı, paraları, ayakkabısı ve terliği çadırında olan ve çıplak ayakla kaybolan Kor'un ailesi de kaçırılmış olabileceğini söylemişti. Kor'un cansız bedeni dün kamp kurduğu noktanın 500 metre yukarısındaki kayalık alanda bulundu.

KAYALIKLARDAN DÜŞME ŞÜPHESİ
ekipleri tarafından bulunan cesette yara izlerine rastlandığı belirtildi. İlk değerlendirmelere göre; kayalıklardan düşüp öldüğü tahmin edilen Kor'un ölümü ile ilgili incelemeler de devam ediyor. Cesedi incelemeye alınan Kor'un herhangi bir saldırıya kurban gidip gitmediği de incelemelerin ardından netleşecek.
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Kayıp müzisyen Metin Kor'un cesedi bulundu
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