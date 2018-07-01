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Kızlarıyla yarıştılar

Giriş Tarihi: 1.7.2018
Kızlarıyla yarıştılar
'da anne Özlem Çiftçi ile kızı Özge Ece Çiftçi sınav heyecanını birlikte yaşadı. Annesiyle aynı katta sınava giren Özge Çiftçi "Annem benden daha heyecanlı" dedi. 'da yaşayan 40 yaşındaki Ömer Suruç kızıyla birlikte sınava girdi. Suruç, memur olarak görev yaptığını belirterek, "Kızım da bu yıl sınava giriyor. İnşallah hakkımızda hayırlısı ne ise o olur. Kızım benden daha çok heyecanlı, ben biraz daha sakinim. Kızım sınava benden daha çok çalıştı. İnşallah hakkımızda iyisi olur" dedi.
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Kızlarıyla yarıştılar
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