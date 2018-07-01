Otomobilde unutulan 2 yaşındaki Güneş öldü

Şanlıurfa
'nın Siverek ilçesinde dün akıl almaz olay bir olay yaşandı. Ailesinin otomobilde unuttuğu 2 yaşındaki Güneş Bulut
, havasızlıktan yaşamını yitirdi. Yürekleri sızlatan dram, akşam saatlerinde ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Eskihan mahallesinde meydana geldi. AILENIN YAKINLARI GÖRDÜ
İlçe merkezinden 06 DR 6692 plakalı otomobil ile mahalleye kaldırılan
t ailesi, iddiaya göre minik Güneş'i araçta unutup eve girdi. Bir süre sonra ise Güneş'i otomobilde hareketsiz gören yoldan geçen yakınları camı kırarak minik yavruyu araçtan çıkardı. Aileye de haber verildi. Minik Güneş, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Acil servise kaldırılan talihsiz bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Güneş'in cansız bedeni otopsi için morga gönderilirken, yakınları hastaneye akın etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Lütfü YALGI