Sınav sonrası öğrenciler umutlu

Sınav
ın
sona ermesiyle sınav merkezlerinden çıkan adaylardan bazılarının gergin oldukları gözlendi. Adaylardan biri "Matematiği zaten hiç yapamadım. Türkçe
'yi fulledim diye düşünüyorum" derken, bir başka aday ise sınavın genel anlamda iyi olduğunu belirterek "Türkçe biraz zordu" dedi. Bir üniversite adayı da "Beklediğim kadar zor değildi" dedi. Sınavının iyi geçtiğini belirten bir aday da "Bana göre sınav iyi geçti. Şimdi yarını dört gözle bekliyorum. İki tane sınava gireceğiz yine. Sosyal bilimlerden biraz zorlandım, matematik
güzeldi" şeklinde konuştu.