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Son dakika: Minik Eylül'ün katilinin telefonundan iğrenç görüntüler çıktı

Günlerdir aranan Eylül Yağlıkara'nın cesedi bulundu, ve olayın aydınlatılmasıyla ortaya çıkan detaylar Türkiye'nin kanını dondurdu... Polatlı’da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeni, köye bir km uzaklıkta yeni dikilmiş elektrik direğinin dibinde gömülü bulundu. Eylül’ün boğularak öldürüldüğü, vücudunda kesici ve delici alet tarafından bırakılan izlere rastlandığı öğrenildi. Tutuklu Uğur K.’nın cinayeti intikam duygusuyla işlemiş olabileceği üzerinde duruluyor. Zanlının pedofil eğilimi gösterdiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.

Giriş Tarihi: 1.7.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 1.7.2018 10:12
Son dakika: Minik Eylül'ün katilinin telefonundan iğrenç görüntüler çıktı

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Y. çifti, yaz tatili için memleketleri 'nın Polatlı İlçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Çiftin, 3 çocuğundan en küçüğü olan 8 yaşındaki Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile oyun oynamak için evden çıktı. En son bisiklet sürerken görülen Eylül'ün, eve gelmediğini fark eden ailesi, çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince durum, Jandarma'ya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan yapılan aramalara rağmen küçük kızın izine rastlanılamadı.

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Son dakika: Minik Eylül'ün katilinin telefonundan iğrenç görüntüler çıktı
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