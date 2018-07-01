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Sürücüyü araçtan indirip tekme tokak dövdüler

’da seyir halinde olan bir aracı durduran mahalleli, aracın sürücüsünü araçtan indirip tekme tokat dövdü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018 15:55 Güncelleme Tarihi: 1.7.2018 15:57
Sürücüyü araçtan indirip tekme tokak dövdüler

Olay, 'nın Mamak ilçesinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 701 Sokak üzerinde seyir halinde olan ismi belirlenemeyen otomobil sürücüsü, nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı mahalleli tarafından yolu kesildi. Neye uğradığını şaşıran sürücü, çok sayıda vatandaşın zorlamasıyla aracından indirildi.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Bir anda çoğalan mahalle sakinleri, araçtan indirilen sürücüyü tekme tokat döverken, kimi vatandaşlarda kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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Sürücüyü araçtan indirip tekme tokak dövdüler
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