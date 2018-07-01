YKS’de ezberbozan matematik soruları

Bu yıl ilk kez uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS
) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi
(TYT
) dün yapıldı. 2.3 milyon adayın yarıştığı TYT'de 120 soruldu. Saat 10.15'te başlayan sınav 135 dakika sürdü. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile dil sınavı da bugün yapılacak. TYT genel olarak kolay ve orta düzeyde zor olan bir sınav olarak değerlendirildi. 2018 TYT, tüm diğer sınavlarda olduğu gibi matematik dersi açısından yeni bir başlangıç oldu. Matematik testindeki soruların tamamı geçmiş yıllardaki sınav sorularından farklı olarak "yeni nesil" denilen, okuduğunu anlama, yorum yapma ve işlem yeteneği gerektiren şekilli sayısal yetenek sorularından oluştu. Matematik soruları kavranması daha güç olduğundan çözümü daha zaman alıcıydı. Matematik testi, müfredata uygun, konu dağılımı açısından beklentileri karşılayan sorulardan oluştu. Ancak yeni soru stiline alışık olmayan adayların zorlanabileceği nitelikteydi. TYT'deki diğer derslerin sorularını Kültür Eğitim Kurumları bölüm başkanları SABAH'a şöyle değerlendirdi: TÜRKÇE:
Bol kitap okuyan ve yorum gücü iyi olan adaylar özellikle dikkat gerektiren paragraf sorularında daha avantajlı olacak. Anlama dayalı sorular yine ağırlıktaydı. "Ögeler" konusuyla ilgili 3 soru vardı, bu da sınavın sürpriziydi. TARİH
: Genelde kolaydı, anlaşılır nitelikteydi ve orta zorluk derecesine sahipti. Bilgi soruları net, yorum soruları ise açık ve anlaşılır nitelikteydi. Düzenli ve planlı çalışan bir öğrenci için sorular yapılabilecek zorluk derecesindeydi. COĞRAFYA: Türkiye
iklimi ile ilgili il bazında sorulan grafik sorusu adayları zorlamış olabilir. Bu da harita ve grafiği doğru okumanın öğrenci açısından ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. DİN KÜLTÜRÜ ZORLADI FELSEFE:
Sorular genel olarak kavram, akım ve yorum niteliğindeydi. Din Kültürü
sorularından muaf olan öğrencilere; siyaset felsefesi, sanat felsefesi, din felsefesi ve bilgi felsefesinden 1'er yorum sorusu olmak üzere 5 soru yöneltildi. Soruların önceki yıllarda olduğu gibi sosyal bilimlerin geometrisi olmaya devam ettiğini belirtebiliriz. DİN KÜLTÜRÜ:
Önceki sınavlara göre daha ağır bir akademik yorum diline sahipti. Yorum soruları adayın okuduğu metni anlamasına ve bu metinden ciddi yorum ve çıkarım yapmasına bilgi soruları ise tamamen öğrencinin bilgi ve ezberine dayalıydı. Çalışmayan öğrenci için zor sorulardı. FEN BİLGİ ÖLÇTÜ FİZİK:
Sorular genel olarak kolay, yoruma fazlaca dayalı olan, öğrencilerin yapabileceği nitelikteki sorulardı. Anlaşılır, rahatlatıcı ve kolay nitelikteydi. Tartışmaya açık soru yok. Yayınlanan örnek TYT soruları ile benzerlikler içeriyor. KİMYA:
Geçen yılki sınavlara göre sorular bu yıl biraz daha seçiciydi. Bir soru okuduğunu anlamaya yönelikti. Çalışan öğrencinin rahatça yapabileceği nitelikteydi. BİYOLOJİ:
Geçen yılki sınavlarda 11'inci sınıf konularından da sorular yer alabiliyorken, bu yıl TYT'de sadece 9 ve 10'uncu sınıf müfredatı sorgulandı. Tüm sorular bilgiyi ölçen nitelikteydi. Özellikle kalıtım ve tropikal yağmur ormanları biyomu ile ilgili soruların, diğer sorularla kıyaslandığında daha belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Pek sorgulanmayan bilimsel yöntem ile ilgili sorular kapsamı açısından dikkat çekiciydi.