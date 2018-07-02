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6 yaşındaki ’ı arama çalışmaları devam ediyor

'ın Hassa ilçesinde ailesiyle birlikte yakınlarını ziyarete gelen konuşma engelli 6 yaşındaki , Amanos Dağı eteklerindeki ormanlık alanda kayboldu. Ufuk’u bulmak için karadan ve havadan arama çalışması başlatıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018 22:05 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 01:57
6 yaşındaki Ufuk Tatar’ı arama çalışmaları devam ediyor

'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan , bugün ailesiyle birlikte Amanos Dağı eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına ziyarete geldi.

İddiaya göre, saat 15.00 sıralarında Muhammed Tatar, 6 yaşındaki konuşma engelli oğlu Ufuk ve kardeşiyle evin yakınındaki bir su kaynağına gitti.

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları devam ediyor

Kardeşiyle birlikte kaynaktan su doldurduğu sırada oğlu Ufuk'un yanında olmadığını fark eden Tatar, jandarmayı arayarak yardım istedi.

Bölgesevk edilenlen jandarma, ve 112 Acil Servis ekipleri, kayıp 'ı bulmak için çalışma başlattı. Mahalle sakinlerinin katıldığı aramada Drone ile de havadan destek veriliyor. Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.

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6 yaşındaki Ufuk Tatar’ı arama çalışmaları devam ediyor
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