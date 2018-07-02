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'de : 6 yaralı

'in Edremit ilçesinde meydana gelen da 6 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 07:14 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 07:15
Balıkesir'de silahlı kavga: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi kordonundaki bir iş yerinde kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki kişi yanlarındaki tabancalarla birbirlerine ateş etmeye başladı.

Kavgada, iş yerinde olaya karışan Abdülkadir K, Oğuzhan D. ve sahilde yürüyen Ayten Ö. ile 3 kişi yaralandı.

Ayten Ö, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Devlet Hastanesine, Abdülkadir K, Oğuzhan D. ile diğer 3 kişi de Edremit'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ayten Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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Balıkesir'de silahlı kavga: 6 yaralı
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