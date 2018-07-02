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Çanakkale'de şoke eden olay! Damadın babası düğünde i darp etti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde takı paylaşımı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, damadın babası tarafından darbedilen , sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 08:05 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 08:38
Çanakkale'de şoke eden olay! Damadın babası düğünde gelini darp etti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde takı paylaşımı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada yaralandı.

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Çanakkale'de şoke eden olay! Damadın babası düğünde gelini darp etti
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