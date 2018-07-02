Katil çocukları çıktı

İzmir
'in
Kınık ilçesinde, Elif Dayan (63) ve eşi Rıfat Dayan (65) evlerinde başlarına sert bir cisimle vurularak öldürüldü. Çiftin oğulları Şahin Dayan (28) gözaltına alındı. Manisa
'nın Soma ilçesinde yaşayan Burcu Dayan'ın, önceki gün dedesi vefat etti. Burcu Dayan, Kınık'ın kırsal Cumalı Mahallesi'nde yaşayan kayınpederi Rıfat Dayan'a dedesinin vefatını bildirmek istedi. Burcu Dayan, hem Rıfat Dayan'ı hem de kayınbiraderi Şahin Dayan'ı cep telefonundan aradı, ancak cevap alamadı. Bunun üzerine Burcu Dayan, kayınpederinin komşusu Hasibe İlkazi'ye durumu bildirip, yardım istedi. İlkazi, Soma'daki bir çimento fabrikasında çalışan çiftin oğulları Şahin Dayan'ı aradı. Şahin Dayan, iddiaya göre, anne ve babasının Hamzalı Mahallesi'ne bir yakınlarının düğününe gittiğini söyledi. Akşam eve giden Şahin Dayan, Cumalı Mahallesi Muhtarı Tuncay Ergün'ü arayıp, "Muhtar, bizim eve hırsız girmiş. Annem ve babam kanlar içinde hareketsiz yatıyor" dedi. Eve çağrılan ekipler, Rıfat ve Elif Dayan çiftinin başlarına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi.
Cesetlerinin bozulmaya başlamasından cuma akşamı öldürülmüş olabileceği üzerinde duran jandarma, çelişkili ifadeler veren, çiftin birlikte yaşadığı hırsızlık ve sarkıntılık suçlarından kaydı bulunan oğulları Şahin Dayan'ı gözaltına aldı. Şahin Dayan'ın sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi.