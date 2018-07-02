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haberine giden muhabiri kaza yaptı

'in Karşıyaka ilçesinde nın şarampole devrilmesi sonucu 2 polis yaralanırken, yı haberleştirmek için yola çıkan İhlas Haber Ajansı () muhabiri de aracının şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 09:13 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 09:17
Kaza haberine giden İHA muhabiri kaza yaptı
Gece saatlerinde Sancaklı köyü yolu üzerinde aldıkları ihbar doğrultusunda cezaevi firarisi bir kişinin aracını takibe alan Salih Çat (25) ve Aykut Tunço'nun (26) içinde bulunduğu 35 A 73312 plakalı , takip sırasında kontrolden çıkarak şarampolden yaklaşık 80 metre aşağı devrildi. da iki polis yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İHA MUHABİRİ DE YARALANDI

Kazayı haber yapmaya giden İhlas Haber Ajansı () muhabiri Halil İbrahim Karabıyık'ın kullandığı otomobil de kaza yaptı. Köy yolu üzerinde seyreden Karabıyık idaresindeki 34 RP 7722 plakalı otomobil de şarampolden yaklaşık 30 metre aşağı yuvarlandı.

AKS ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Karabıyık, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Karabıyık'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan firarinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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Kaza haberine giden İHA muhabiri kaza yaptı
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