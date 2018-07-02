Kazada ölen kişinin telefonu çaldı, polis ne yapacağını bilemedi...
Erzurum'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, kamyonetin kaldırımda yürürken çarptığı kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazada ölen kişinin oğlunu sabah saatlerinde YKS'ye bıraktığı öğrenildi. Sınavdan çıkan genç babasını aradı. Polis memuru, "Şimdi ne diyeceğim?" ifadesini kullanarak uzun süre çalan telefona cevap veremedi.
Giriş Tarihi: 1.7.2018 13:30Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 04:17
Erzurum'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yıldızken Semti'ndeki Kosova Caddesi üzerinde bulunan kavşakta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.