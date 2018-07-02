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ne zaman başlayacak? 2018 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

İslam alemi için büyük önem taşıyan için geri sayım başladı. Müslümanlar heyecan içinde Kurban Bayramı’nın gelmesini bekliyor. Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte vatandaşlar tarafından en çok aratılan konuların başında ‘Kurban Bayramı ne zaman?’ sorusu geliyor. Kurban Bayramı için meraklı arayışların sürdüğü bu günlerde Sabah.com.tr ekibi olarak tüm soruların cevaplarını yanıtlamaya çalıştık. 2018 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Giriş Tarihi: 2.7.2018 10:30
Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? 2018 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

İslam alemi için önemi ve anlamı büyük olan geldi çattı. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte vatandaşlar tarafından en çok aratılan konuların başında Kurban Bayramı ne zaman? sorusu geliyor. Peki Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Hangi gün başlayacak? İşte tüm bu soruların cevapları…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

İslam alemi için önemi büyük olan Kurban Bayramı Salı günü olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili bu yıl 4 gün olacak. İşte tatil günleri;

Kurban Bayramı Arefe günü: 20 Ağustos Pazartesi (Yarım gün)

Kurban Bayramı 1. Günü: 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 2. Günü: 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramı 3. Günü: 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramı 4. Günü: 24 Ağustos Cuma günü

KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ

Kurban Bayramı ,yüce Allah'ın, başta müslümanlar olmak üzere insanlık camiasına büyük bir lütfu ve rahmetidir hiç şüphesiz. Müslümanlar için büyük bir lütuf ve rahmettir, çünkü "Allah'a yaklaşmak" anlamına gelen Kurban ibadeti sayesinde Allah'a kulluk ve teslimiyeti öğrenmektedirler. Hz.Adem'den itibaren sürüp gelen kurban ibadeti hem dînî hem de dünyevî fayda ve hikmetleri içeren bir ibadettir.

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