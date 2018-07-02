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Kayıp kız çocuğu Leyla Aydemir'in dedesinden son dakika açıklaması!

'da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü kaybolan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandı. Ekipler, köyü ve çevresini didik didik ararken, Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir'e, Kars'ta kendisini 'hoca' olarak tanıtan kişinin söylediği evde de arama yapıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 16:52 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 17:04
Kayıp kız çocuğu Leyla Aydemir'in dedesinden son dakika açıklaması!

Merkeze bağlı Bezirhane köyünde, 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir'i arama çalışmalarına sabah erken saatlerde tekrar başlandı. İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timinin ve korucuların katıldığı aramalarda, kadavra arama köpeği 'Mavi' de kullanılıyor. Batman'dan gelen avcıların dün akşam ayrıldığı Bezirhane köyünü defalarca arayan ekipler, çalışmaları çevre köylere taşıdı. Leyla'yı arama çalışmalarını sürdüren Van AFAD ekipleri, bugün de çalışmalarını sürdürüyor.

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Kayıp kız çocuğu Leyla Aydemir'in dedesinden son dakika açıklaması!
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