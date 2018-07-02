Leyla’yı gönüllü avcılar da arıyor

Ağrı
merkeze bağlı Bezirhane köyünde 15 Haziran'da kaybolan ve bir türlü bulunamayan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, her yerde aranıyor. Köyde yapılan arama kurtarma çalışmalarında 18'inci güne girilirken Leyla'ya dair herhangi bir iz bulunamadı. AFAD
ekipleri, Kızılay, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde bulunan Jandarma Arama Kurtarma ekibi bugünde tarım arazileri, metruk evler dere ve sazlıklarda Leyla'yı aradı. Öte yandan Leyla'nın kayboluşunun 17'nci gününde minik Leyla'yı bulmak için Batman
Kozluk Avcılar Derneği'nden 5 kişilik gönüllü ekip köye gelerek arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Gönüllü avcı ekibi, Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile çalışmaya başladı. Türkiye'nin birçok yerini gezen ve doğayı iyi bilen uzman avcı ekibi köyde ilk olarak dere yataklarını aradı. Dere yatağında yapılan çalışmalardan olumlu bir sonuç alamayan avcı ekibi daha sonra çalışmalarını köyün içinde yoğunlaştırdı. Bir saat boyunca köyde bulunan karga sürüsünü dürbünlerle gözlemleyen ve iz takibini yapan avcı ekibi çalışmalarının ilk gününde olumlu bir sonuç elde edemedi. Avcı ekibinin köyde yaklaşık olarak bir hafta kalacağı öğrenildi. İKİ ÇOCUK DAHA KAYIP
Bu arada Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Malabadi Mahallesi'nde sabah saatlerinde hayvanları otlatmaya götüren 12 yaşındaki Yusuf Yılmaz adlı çocuktan bir daha haber alınamadı. 50 kişilik ekip Yusuf'u bulmak için seferber oldu. Hatay'ın Hassa ilçesinde ise ailesiyle birlikte ormanlık alana giden 6 yaşındaki konuşma engelli Ufuk Tatar kayboldu. Jandarma ve AFAD çocuğu bulmak için çalışma başlattı.