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Motosikletle balayı yolu, ölüm yolu oldu!

'dan balayı için 'nin Enez ilçesine motosikletle giden çift, 'da geçirdikleri kaza sonucu hayatını kaybetti. Kaza, İstanbul-Tekirdağ karayolunun Karaevli yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 24 Haziran Pazar günü İstanbul'da yaptıkları düğün töreni ile hayatlarını birleştiren Beyza Nur Kahraman (20) ve (33) çifti, balaylarını birlikte geçirmek için 34 YL 9395 plakalı motosikletle İstanbul'dan Edirne'nin Enez ilçesine yola çıktılar.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 17:22 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 17:32
Motosikletle balayı yolu, ölüm yolu oldu!

'dan balayı için 'nin Enez ilçesine motosikletle giden çift, 'da geçirdikleri kaza sonucu hayatını kaybetti. Kaza, İstanbul-Tekirdağ karayolunun Karaevli yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 24 Haziran Pazar günü İstanbul'da yaptıkları düğün töreni ile hayatlarını birleştiren Beyza Nur Kahraman (20) ve (33) çifti, balaylarını birlikte geçirmek için 34 YL 9395 plakalı motosikletle İstanbul'dan Edirne'nin Enez ilçesine yola çıktılar.

ONLARI KURTARMAYA KASKLARI YETMEDİ...

Damat Fatih Kahraman idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kazayı geçiren çift üzerine yaptıkları incelemede, çiftin başında kask bulunduğu ve ikisinin de hayatını kaybettikleri tespit edildi. Hayatını kaybeden çiftin cansız bedenleri savcının talimatı ile Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Eve yapılan operasyonda dinazora ait çene kemiği fosili ele geçirildi

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