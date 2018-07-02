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Polisin öğrenciyi sınava yetiştirme anları 'de

'de, 'ye geç kalan öğrencinin motosikletli polis memuru tarafından sınava gireceği okula yetiştirilme anları kameralarca kaydedildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 21:06

'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na () geç kalan öğrencinin, motosikletli polis memuru tarafından sınava gireceği okula yetiştirilme anları kameralarına yansıdı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün, YKS için girişinde trafik önlemi alan Motosikletli Şahin timinde görevli polis memuru Orhan Ergin'in yanına gelen bir öğrenci, sınav yerine yetişemeyeceğini söyleyerek yardım istedi.

Bunun üzerine polis memuru Ergin, motosikletle öğrenciyi sınava gireceği binaya yetiştirdi.

Motosikletli polisin öğrenciyi sınava yetiştirme anları bölgedeki MOBESE kameralarınca kaydedildi.

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Polisin öğrenciyi sınava yetiştirme anları MOBESE'de
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