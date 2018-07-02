Antalya
Kaş'ta yaylada kamp kurduktan sonra bir daha izine ulaşılamayan, 9 gündür kayıp olarak aranan ve önceki gün kamp kurduğu noktanın 500 metre ilerisindeki kayalık alanda cesedi bulunan müzisyen Metin Kor
'un cenazesi Adli Tıp'a kaldırıldı. Kayalıklardan düştüğü değerlendirilen ve vücudunda yara izleri olan müzisyenin herhangi bir saldırıya uğrayıp uğramadığı ve kesin ölüm nedeni incelemeler sonucu netleşecek. Çadırın içerisinin oldukça dağınık olması ve Metin Kor'un dağılan hiç bir eşyasının çalınmamış olmasının olası bir saldırıya yönelik şüpheler uyandırdığı ifade edildi. SANKİ IŞINLANMIŞ
Metin Kor'un ölümü ile ilgili açıklama yapan Kaş Kaymakamı Bilgehan Bayar "Yapılan ilk tespitlerde şüpheli bir ölüm görünmüyor. Metin Kor'un üzerindeki kıyafetler ile kendisini ölümünden önce son kez gören Yörük çocuklarının gördüğü kıyafetler aynı" demişti. Müzisyenin ağabeyi Kemal Kor, "Kardeşim meditasyon yapıyordu. İnziva için oraya çıkmış olabilir. Yalın ayak bir insan o dağa niye tırmanır? Ayakları bile kesilmemiş. AKUT ve oradaki yetkililer, 'Buraya resmen ışınlanmış' dediler. Zaten çıktığı yerin yaklaşık 20 metre üzerine çıkmaya çalışsanız, büyük dağcı halatı veya kazıklar, çekiçler olmadan tırmanmanız mümkün değil" dedi. KAÇIRILMA İHTİMALİ
Cesedi bulunmadan önce çadırı, cep telefonu, cüzdanı, paraları, ayakkabısı ve terliği bulunan ve çıplak ayakla kaybolan Metin Kor'un kaçırılmış olabileceği ileri sürülmüştü. Metin Kor'un kamp yaptığı alana kurduğu çadırın içerisinin dağınık olması ve Kor'un dağılan hiçbir eşyasının çalınmamış olmasının olası bir saldırıya yönelik şüpheler uyandırdığı ifade edildi.
Metin Kor'un eşi Evin Doğan Kor, eşinin kaçırılmış olabileceğini belirtmiş ve "Çadırın içi darmadağın. Kaçırılma şüphesini çok yüksek buluyoruz. Sadece araç ile alınıp götürülmüş olabilir diye düşünüyoruz. Ayakkabıları duruyor. Yalın ayak nereye gidebilir? Öyle dağınık ve taşlık bir arazi ki; arama yapan askerlerin botları yırtılıyor" demişti.