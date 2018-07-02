Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: 68 asker hakkında gözaltı kararı!

Son dakika: 68 asker hakkında gözaltı kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 19'u muvazzaf 68 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemleri Ankara ve 18 ilde başlatıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 08:52 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 09:01
Son dakika: 68 asker hakkında gözaltı kararı!
Mahrem imamlar soruşturmasında yeni dalga Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 22 albay; halen aktif görevde 19 yarbay; haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 27 yarbay olmak üzere toplam 68 asker şahıs hakkında 02.07.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 18 ilde devam etmektedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: 68 asker hakkında gözaltı kararı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN