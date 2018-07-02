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Son Dakika: Çalıştığı iş yerinin kadınlar tuvaletine kamera koyan kişi yakalandı

Son dakika haberi... Aydın'ın Kuyucak ilçesinde restoranın kadınlar tuvaletinde, peçeteye sarılı kamera bulundu. Jandarma, hafıza kartındaki görüntü kaydından kamerayı koyan kişinin M.Ö.T. (26) olduğunu belirledi. Restoranın yakınında oturduğu tespit edilen M.Ö.T., evine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 13:31 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 13:37
Son Dakika: Çalıştığı iş yerinin kadınlar tuvaletine kamera koyan kişi yakalandı

- Aydın yolu Gencellidere Mahallesi yakınındaki restoranın tuvaletinde, dün akşam, yerde peçeteye sarılı kamera olduğunu fark eden kadın, durumu restoran yetkililerine ve jandarmaya bildirdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, kameranın hafıza kartını incelemeye aldı.

HAFIZA KARTINDAKİ GÖRÜNTÜLERDEN YAKALANDI

Hafıza kartındaki görüntülerden kamerayı tuvalete koyan kişinin M.Ö.T. olduğu belirlendi. Restoranın yakınında oturduğu tespit edilen M.Ö.T., jandarma tarafından takip edilip, evine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

M.Ö.T.'nin evinde yapılan aramada bulunan fotoğraf makinesi ve bilgisayara da incelenmek üzere el koyuldu. M.Ö.T.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Son Dakika: Çalıştığı iş yerinin kadınlar tuvaletine kamera koyan kişi yakalandı
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