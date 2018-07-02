Son dakika: Eylül Yağlıkara cinayetinde yürek burkan detay

Ankara Polatlı'da kaybolan ve ardından cansız bedeni bulunan Eylül Yağlıkara önceki gün toprağa verildi. Gelen son dakika haberine göre Yaşadıkları acı olayla yıkılan Minik Eylül'ün ailesi çiftçilikle geçimini sağlıyor. Polatlı'ya yaz aylarında gelen aile topladığı hasadı Bursa'da satarak 3 çocuğunun eğitim masraflarını karşılıyor. Ailesi ile birlikte yaz tatilini Polatlı Uzunbeyli Köyü'nde geçiren minik Eylül ile kız kardeşleri burada akrabaları ve kuzenleriyle hasret giderip kış döneminin gelmesiyle anne Şerife Yağlıkara'yla eğitimleri için Bursa'ya geri dönüyordu. Evin en küçüğü olan Eylül'ün olay günü babasından kavun isteği ortaya çıktı.