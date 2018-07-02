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Son dakika: Yağlıkara cinayetinde yürek burkan detay

Son dakika haberi... Türkiye, 'da kaybolan ve cesedi bulunan minik Yağlıkara'ya ağlıyor. Cinayetin ardından yürek burkan bir detay daha ortaya çıktı. Küçük kızın kaybolmadan önceki son isteğinin kavun olduğu ortaya çıktı. O gün babasına "Baba bugün gelirken kavun getir" dedi. Eylül'ün katili olduğu öne sürülen ve halen konuşmayan Uğur Koçyiğit, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi’nde tek kişilik hücreye konuldu. Minik Eylül ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 2.7.2018 07:43 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 07:46
Son dakika: Eylül Yağlıkara cinayetinde yürek burkan detay

'da kaybolan ve ardından cansız bedeni bulunan Yağlıkara önceki gün toprağa verildi. Gelen son dakika haberine göre Yaşadıkları acı olayla yıkılan Minik Eylül'ün ailesi çiftçilikle geçimini sağlıyor. Polatlı'ya yaz aylarında gelen aile topladığı hasadı Bursa'da satarak 3 çocuğunun eğitim masraflarını karşılıyor. Ailesi ile birlikte yaz tatilini Polatlı Uzunbeyli Köyü'nde geçiren minik Eylül ile kız kardeşleri burada akrabaları ve kuzenleriyle hasret giderip kış döneminin gelmesiyle anne Şerife Yağlıkara'yla eğitimleri için Bursa'ya geri dönüyordu. Evin en küçüğü olan Eylül'ün olay günü babasından kavun isteği ortaya çıktı.

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Son dakika: Eylül Yağlıkara cinayetinde yürek burkan detay
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