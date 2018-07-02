Son dakika Haber: Ağrı'da kaybolan çocuk Leyla Aydemir köyde ölü bulundu - Leyla neden öldü?

Türkiye, kayıp çocuklara ne oldu sorusuna cevap ararken yurdun çeşitli yerlerinde kaybolan çocuklara ilişkin son dakika gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor. Ankara Polatlı'da 8 yaşındaki kız çocuğu Eylül Yağlıkara'nın öldürüldüğünün tespit edilmesinin ardından gözler Ağrı'da kaybolan çocuk Leyla'ya çevrildi. Leyla'yı arama çalışmalarında 18. güne girilirken, Bezirhane köyünün çevresinden minik Leyla'ya ilişkin haberler de gelmeye devam ediyor. Son dakika haberine AĞRI'da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir'den (4), acı haber geldi. Bugün akşam saatlerinde ekipler, Ağrı merkeze bağlı Bezirhane köyü Kurudere mevkiinde Leyla'nın cansız bedenini buldu. Acı haber, herkesi yasa boğdu. Ağrı'da 18 gündür kayıp olan 4 yaşındaki Leyla'nın cansız bedeni bulundu.

Leyla'nın neden öldüğü henüz belli olmazken, Leyla'nın ölüm nedeni yapılan soruşturma sonucunda belli olacak.