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Haber: 'da köyde ölü bulundu - Leyla neden öldü?

Yaklaşık 2 buçuk haftadır Türkiye'nin gündeminde olan kayıp çocuklar konusunda yeni bir gelişmesi yaşandı. 'nın Bezirhane köyünde ortalıklardan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan kayıp çocuk Leyla ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Minik 'i arama çalışmalarında bugün itibariyle 18'inci güne girildi. Dün yapılan çalışmalarda köy içerisindeki metruk yapılar, kuyular, dere ve sazlık alanlar gibi yerlerde aramalar, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ile "Modül" ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JAK) bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibinin katılımıyla yapıldı. Leyla'nın bulunması için yapılan çalışmalar sonuç verdi. 4 yaşındaki küçük Leyla dedesinin köyünde ölü bulundu.

Giriş Tarihi: 2.7.2018 18:27 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 18:29
Son dakika Haber: Ağrı'da kaybolan çocuk Leyla Aydemir köyde ölü bulundu - Leyla neden öldü?

Türkiye, kayıp çocuklara ne oldu sorusuna cevap ararken yurdun çeşitli yerlerinde lara ilişkin gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor. Ankara Polatlı'da 8 yaşındaki kız çocuğu Eylül Yağlıkara'nın öldürüldüğünün tespit edilmesinin ardından gözler 'da kaybolan çocuk Leyla'ya çevrildi. Leyla'yı arama çalışmalarında 18. güne girilirken, Bezirhane köyünün çevresinden 'ya ilişkin haberler de gelmeye devam ediyor. Son dakika haberine AĞRI'da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan 'den (4), acı haber geldi. Bugün akşam saatlerinde ekipler, Ağrı merkeze bağlı Bezirhane köyü Kurudere mevkiinde Leyla'nın cansız bedenini buldu. Acı haber, herkesi yasa boğdu. Ağrı'da 18 gündür kayıp olan 4 yaşındaki Leyla'nın cansız bedeni bulundu.

Leyla'nın neden öldüğü henüz belli olmazken, Leyla'nın ölüm nedeni yapılan soruşturma sonucunda belli olacak.

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Son dakika Haber: Ağrı'da kaybolan çocuk Leyla Aydemir köyde ölü bulundu - Leyla neden öldü?
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