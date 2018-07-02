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Haberi: 'da bulundu mu? - 18 gündür...

Yaklaşık 2 buçuk haftadır Türkiye'nin gündeminde olan kayıp çocuklar konusunda yeni bir gelişmesi yaşandı 'nın Bezirhane köyünde ortalıklardan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan kayıp çocuk Leyla ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Minik 'i arama çalışmalarında bugün itibariyle 18'inci güne girildi. Dün yapılan çalışmalarda köy içerisindeki metruk yapılar, kuyular, dere ve sazlık alanlar gibi yerlerde aramalar, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ile "Modül" ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JAK) bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibinin katılımıyla yapıldı. Leyla'nın bulunması için şu ana kadarki bütün son dakika ihbarlarını değerlendiren özel ekip, yaptığı çalışmalarda ihbarların asılsız olduğunu tespit etti. Peki Leyla Aydemir bulundu mu? 4 yaşındaki küçük Leyla'ya ne oldu?

Giriş Tarihi: 2.7.2018 12:34 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 12:34
Son Dakika Haberi: Ağrı'da kaybolan çocuk Leyla Aydemir bulundu mu? - Minik Leyla 18 gündür...

Türkiye, kayıp çocuklara ne oldu sorusuna cevap ararken yurdun çeşitli yerlerinde lara ilişkin gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor. Ankara Polatlı'da 8 yaşındaki kız çocuğu Eylül Yağlıkara'nın öldürüldüğünün tespit edilmesinin ardından gözler 'da kaybolan çocuk Leyla'ya çevrildi. Leyla'yı arama çalışmalarında 18. güne girilirken, Bezirhane köyünün çevresinden 'ya ilişkin haberler de gelmeye devam ediyor. Dün yapılan çalışmalarda, Leyla'nın kaybolduğu ilk günden itibaren köye gelerek çalışmalara katkıda bulunan Van AFAD ekipleri bugünde çalışmalarını kaldığı yerden devam ettiriyor. Ekip amiri Faysal Işık, her yeri en ince ayrıntısına kadar aramaya devam ettiklerini bildirdi.

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Son Dakika Haberi: Ağrı'da kaybolan çocuk Leyla Aydemir bulundu mu? - Minik Leyla 18 gündür...
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