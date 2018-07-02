Son Dakika Haberi: Ağrı'da kaybolan çocuk Leyla Aydemir bulundu mu? - Minik Leyla 18 gündür...

Türkiye, kayıp çocuklara ne oldu sorusuna cevap ararken yurdun çeşitli yerlerinde kaybolan çocuklara ilişkin son dakika gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor. Ankara Polatlı'da 8 yaşındaki kız çocuğu Eylül Yağlıkara'nın öldürüldüğünün tespit edilmesinin ardından gözler Ağrı'da kaybolan çocuk Leyla'ya çevrildi. Leyla'yı arama çalışmalarında 18. güne girilirken, Bezirhane köyünün çevresinden minik Leyla'ya ilişkin haberler de gelmeye devam ediyor. Dün yapılan çalışmalarda, Leyla'nın kaybolduğu ilk günden itibaren köye gelerek çalışmalara katkıda bulunan Van AFAD ekipleri bugünde çalışmalarını kaldığı yerden devam ettiriyor. Ekip amiri Faysal Işık, her yeri en ince ayrıntısına kadar aramaya devam ettiklerini bildirdi.