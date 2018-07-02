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Son dakika: 'te büyük acı! Çırpınan kızları kurtarmak isterken...

’te sıcaktan bunalan 2 li kız yüzmek için girdikleri gölette, bir kişi ise boğulan kızları kurtarmak istersen boğularak hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 2.7.2018 07:54 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 07:54
Son dakika: Kilis'te büyük acı! Çırpınan kızları kurtarmak isterken...

Edinilen bilgiye göre, -İslahiye karayolu üzerinde bulunan Gülbaba köyü yakınlarındaki Sapkanlı Göletine serinlenmek için giren uyruklu Ş.Ş.N.(16) A.E.A (14) kız çocukları yüzerken suda çırpınmaya başladı.

Kız çocuklarının suda çırpındığını gören Türk vatandaşı M.K.(58) çırpınan kız çocuklarını kurtarmak için girdiği gölette boğuldu.

Olayı gören vatandaşların haber etmesi üzerine olay yerine çağrılan jandarma ekipleri ile dalgıçlar tarafından 3 kişinin cenazesi sudan çıkarıldı.

Suriye uyruklu Ş. Ş.N., A.E.A ile Türk vatandaşı M.K'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

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Son dakika: Kilis'te büyük acı! Çırpınan kızları kurtarmak isterken...
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