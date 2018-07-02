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Son dakika haberi: Minik Eylül Yağlıkara'nın katilinin telefonundan iğrenç görüntüler çıktı

Dün 'dan gelen son dakika haberi Türkiye'nin kanını dondurdu. Sosyal medyada öfke dinmiyor! 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın arama çalışmalarında komşusunun otomobilinde saç ve doku örneği bulunmuş, şüpheli Uğur K. tutuklanmıştı. Bu süreçte zanlı sorgusunda hiçbir ifade vermedi. Sürdürülen arama çalışmalarında dün küçük kızın cansız bedeni elektrik direğinin dibine gömülü bulundu... Tüyler ürperten olayın aydınlatılmasıyla ortaya çıkan mide bulandıran detaylar ise dehşete düşürdü.

Giriş Tarihi: 1.7.2018 17:30 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 02:00
Son dakika haberi: Minik Eylül Yağlıkara'nın katilinin telefonundan iğrenç görüntüler çıktı

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Y. çifti, yaz tatili için memleketleri 'nın Polatlı İlçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Çiftin, 3 çocuğundan en küçüğü olan 8 yaşındaki Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile oyun oynamak için evden çıktı. En son bisiklet sürerken görülen Eylül'ün, eve gelmediğini fark eden ailesi, çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince durum, Jandarma'ya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan yapılan aramalara rağmen küçük kızın izine rastlanılamadı.

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Son dakika haberi: Minik Eylül Yağlıkara'nın katilinin telefonundan iğrenç görüntüler çıktı
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