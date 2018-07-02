Son dakika haberi: Minik Eylül Yağlıkara'nın katilinin telefonundan iğrenç görüntüler çıktı

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Y. çifti, yaz tatili için memleketleri Ankara'nın Polatlı İlçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Çiftin, 3 çocuğundan en küçüğü olan 8 yaşındaki Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile oyun oynamak için evden çıktı. En son bisiklet sürerken görülen Eylül'ün, eve gelmediğini fark eden ailesi, çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince durum, Jandarma'ya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan yapılan aramalara rağmen küçük kızın izine rastlanılamadı.

