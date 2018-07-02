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'da dehşeti!

’da fuhuş pazarlığı yaptığı iddia edilen iki nin anlaşamadığı genç adamı camdan attığı ileri sürüldü.

Giriş Tarihi: 2.7.2018 10:23 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 10:32
Antalya'da travesti dehşeti!
Antalyalya Kışla Mahallesi'nde fuhuş pazarlığı yaptığı nin aynı mahallede bulunan evine giden B.S., 2'nci katın camından aşağı düştü. Sabaha karşı 04.00 sularında gerçekleşen olay mahalledeki güvenlik kameralarına yansıdı.

YERE DÜŞÜP KIVRANDI

Olayın yaşandığı binanın altında bulunan internet kafeyi işleten O., "Sabah işe geldiğimde olayı öğrendim. Güvenlik kamerası görüntülerine baktığımda genç bir adamın yere düşüp kıvrandığını gördüm. Görüntüyü polise teslim ettim" dedi.

ANLAŞMAZLIK İDDİASI

Mahalle sakini M.T., "Burada yaşanan olaylara artık alıştık. Bu olay da sabaha karşı oldu. Pazarlıkta sorun çıkınca evin içindeki iki travesti genç adamı camdan atmış. Neyse ki çocuk ağır yaralanmadı" dedi.

MUHTAR TEPKİLİ

Kışla Mahallesi Muhtarı Fahrettin Ceylan, şöyle dedi: "Tüm tedbirlere rağmen mahallemizdeki fuhuş sorununu bir türlü çözemedik. Son yaşanan olay da herkesin dilinde. Tabi korku da var. Konuyu Emniyet güçlerine bildirdim." (Hürriyet)

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Antalya'da travesti dehşeti!
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