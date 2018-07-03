4 kadın denizcinin 44 günlük barış turu

Bodrum
'da, denize ve yelkene gönül veren dört kadından oluşan "Deniz Tutkusu Seyirde" ekibi Neşe Hasipek
, Ceyda Güleçyüz, Şule Kükrer ve Ferda Volkan, "Yurtta Barış Dünyada Barış" sloganıyla açtıkları yelkenle, 44 günlük Akdeniz
turunu tamamladı. Bodrum'dan başlayan ve Türkiye'nin tüm Akdeniz kıyılarını kapsayan yolculukta, 44 günde bin 430 deniz mili yol yapan ve 23 limana uğrayan ekip, rotayı zamanında ve eksiksiz bitirdi. Ekibe 28 kadın da dönüşümlü olarak destek verdi. Yolculuk sırasında pervanelerine dolanan çeşitli atıklar ve motor arızaları ile de karşılaşan ekip her türlü zorluğu aşarak, geri döndü. Ekibin 13 Haziran'da Girne'de yolculukla ilgili açtıkları fotoğraf sergisi ise büyük beğeni gördü. Ekip adına konuşan Kaptan Neşe Hasipek, kadının sosyal hayatta ve iş hayatındaki yeri kadar deniz hayatında ve spor hayatında da yeri olduğuna dikkat çekti. Kadınların gücünü ve üretkenliğini denizde de göstermek hedefiyle yola çıktıklarını ve ekip üyelerinin 50 yaş üstü kadınlardan oluştuğunu hatırlatan Hasipek, "Tüm kadınlara seslenmek istiyoruz, 'Biz bunu yapabiliyorsak, siz neler neler başarabilirsiniz' Amacımız barış. Çünkü dünyaya barış geldiğinde her şey daha güzel olacak" dedi. Ekibin sponsorluğunu yapan Kırçiçeği Genel Müdürü Meryem Dilşad İpbaş da "4 cesur kadın, gittikleri 23 limana bu dünyanın en güzel hediyesi, en güzel duygusu ve en güzel talebini götürdü. Onların yükü sevgi ve barıştı, her limana bu duygularla gittiler ve büyük ilgi gördüler" dedi.