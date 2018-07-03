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'da suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

Suç örgütü kurup haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik yapılan operasyonda 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 09:23
Adana'da suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü kurup haksız kazanç sağladığı ve vatandaşlar üzerinde baskı kurduğu ileri sürülen çeteye şafak vakti operasyon düzenledi. Polis eş zamanlı olarak 20 adrese 250 polisle yaptığı baskında 3'ü kadın 8 kişiyi gözaltına aldı.

OPERASYON DEVAM EDİYOR!

Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlılar daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Suç örgütüne yönelik operasyonun devam ettiği bildirildi.

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Adana'da suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı
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