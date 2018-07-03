Afrin şehidi eşinin anısına 'Aşk Çeşmesi' yaptırdı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın (25) anısına, eşi Birgül Muratdağı (24) çeşme yaptırdı. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir parkta yapılan ve 'Aşk Çeşmesi' adı verilen hayrat, törenle açıldı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinin terör örgütlerinden temizlenmesine yönelik TSK'nın gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan Piyade Komando Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, 25 Ocak 2018'de şehit oldu. Naaşına 2 ay sonra ulaşılan şehit, 25 Mart'ta defnedildi.

Birgül Muratdağı, 1 yıl önce evlendiği eşinin anısını yaşatmak için çeşme yaptırdı. Kocasinan ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Emirgan Parkı'nda birinde şehidin diğerinde eşinin adı bulunan iki musluklu çeşmenin açılışı için tören düzenlendi. Birgül Muratdağı, hayratın açılışına boynunda şehit eşinin ve kendisinin birlikte çekilmiş fotoğrafı bulunan kolyeyle katıldı.

Açılışta Vali Süleyman Kamçı, 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan ve çok sayıda vatandaş da hazır bulundu. Vali Süleyman Kamçı, çeşmenin açılışında yaptığı konuşmasında, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidimizin adını sonsuza dek yaşatacak bu hayır eserini duayla ve saygıyla açıyorum. Şehitlerimiz bizim emanetlerimizdir. Hiçbir zaman onları ve yakınlarını unutmayacağız, unutturmayacağız'' dedi.

NECİP FAZIL KISAKÜREK ŞİİRİ YAZILDI

Emirgan Parkı'nda açılan çeşmenin üzerindeki mermer kitabeye, Necip Fazıl Kısakürek'in 'Zindandan Mehmed'e Mektup' şiirinden şu dizelerin yazıldığı görüldü:

Halimi düşünüp yanma Mehmedim!

Kavuşmak mı?.. Belki… Daha ölmedim!



Anlamaz; yazısız, pulsuz dilekçem…

Anlamaz ruhuma geçti bilekçem!



Mehmedim sevinin başlar yüksekte!

Ölsek de sevinin, eve dönsek de!

Sanma bu tekerlek kalır tümsekte!

Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir!

Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!



FOTOĞRAFLI

BUGÜN NELER OLDU