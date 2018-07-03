Alper’e veda günü

Dominik Cumhuriyeti
'nde gaspçı kurbanı olan kameraman Alper Baycın
'ın üzerine Türk ve Fenerbahçe bayrağı örtülü tabutu Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Türk Bayrağı asılan evin önünde kurulan taziye çadırı sevenleri ile doldu taştı. Taziyeleri kabul eden anne Aynur Baycın'ın, oğlunun fotoğrafını kucağına alıp öptükten sonra, "Ne güzel çocuksun sen annem, bekletme annem, annecim. Annem çok güzel bakıyorsun. İyi ki doğurmuşum ben seni, herkese sevgi bıraktın. Sen herkese bir şeyler öğrettin annem. Şükürler olsun rabbime böyle bir çocuk nasip ettin bize. Annem sen çok güzelsin. Böyle bir çocuk yok. Allah herkese nasip etsin ömrünü değil kendini" ağıtları yürekleri dağladı. Acılı anne daha sonra abi Muharrem Baycın'ın 9 aylık kızı Ela Baycın'ı da kucağına alarak, "Amcan seni görmeyi iple çekiyordu" diyerek gözyaşı döktü. ACUN DA KATILDI
Alper Baycın için son kez baba evinin önünde helallik alındı. Bu sırada Alper Baycın'ın sözlüsü Yasemin Çelik "Beni bırakıp nerelere gidiyorsun" diye gözyaşı döktü. Helalliğin ardından Baycın'ın yakınları ve arkadaşları Türk ve Fenerbahçe bayrağı açarak, cenaze namazının kılınacağı Muratpaşa Camisi'ne kadar yürüdü. Burada kılınan cenaze namazına Acun Ilıcanı ille binlerce Antalya
lı katıldı. Anne Aynur, baba Ahmet Alparslan, sözlüsü Yasemin Çelik son kez cenazeye sarılarak ağıt yaktılar. Cenaze namazının ardından genç kameramanın cenazesi Andızlı Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.