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'da 'yı 2 milyon TL dolandıran şüphelilere operasyon

'da sahte raporlar düzenleyerek eczanelerden ilacı alıp piyasaya satan ve bu yöntemle 'yı yaklaşık 2 milyon TL civarında dolandıran 30 kişiden 22'si gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 11:24 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 11:27
Ankara'da SGK'yı 2 milyon TL dolandıran şüphelilere operasyon

'da sahte raporlar düzenleyerek eczanelerden ilacı alıp piyasaya satan ve bu yöntemle 'yı yaklaşık 2 milyon TL civarında dolandıran 30 kişiden 22'si gözaltına alındı.

2 MİLYON TL CİVARINDA DOLANDIRAN 30 KİŞİ HAKKINDA...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, sahte raporlar düzenleyerek eczanelerden kanser ilacı alıp piyasaya satan ve bu yöntemle SGK'yı yaklaşık 2 milyon TL civarında dolandıran 30 kişi hakkında suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık suçlarından dolayı gözaltı kararı verildiği belirtildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 4'ü eczacı olmak üzere 22 kişi gözaltına alındı.

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Ankara'da SGK'yı 2 milyon TL dolandıran şüphelilere operasyon
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