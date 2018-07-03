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’den büyücülük için 340 bin dolarlık bütçe

Giriş Tarihi: 3.7.2018
BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (), ülkelerinden Zambiya'da manevi kültür miraslarının korunması için büyücülük dersleri bütçesi ayırdı. Zambiya Üniversitesi'nde açılacak eğitim programı ilk etapta 20 öğrenciyi kabul edecek. UNESCO bu proje için 340 bin dolarlık (yaklaşık 1.6 milyon Türk lirası) bir bütçe ayırdı. Derslerde büyücülük, sosyal alışkanlıklar, müzikal anlatı, eski objeler ve ritüeller konusunda eğitim verilecek. Ülkenin Eğitim Bakanı Profesör Nkandu Luo, Zambiya'daki büyücülük sanatının bir bilim olarak görülebileceğini ve ülke ile toplumun faydasına kullanılabileceğini söyledi. DIŞ HABERLER
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BM’den büyücülük için 340 bin dolarlık bütçe
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