Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Çakmak kamerayla tuvalete giren kadınları gizlice görüntüleyen 2 zanlı tutuklandı

Çakmak kamerayla tuvalete giren kadınları gizlice görüntüleyen 2 zanlı tutuklandı

'ın Kuyucak ilçesinde çalıştıkları iş yerinin tuvaletini kullanan kadınları peçeteyle kamufle ettikleri çakmak kamerayla gizlice görüntüleyen iki çalışan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 17:11 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 02:50
Çakmak kamerayla tuvalete giren kadınları gizlice görüntüleyen 2 zanlı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kuyucak ilçesi Gencellidere Mahallesi Denizli - karayolu üzerinde bulunan bir iş yerinin tuvaletini kullanmak isteyen M.O. isimli kadın, tuvaletin içerisinde yerde rulo peçete içinde saklanmış çakmak şeklinde bir olduğunu görünce durumu jandarmaya ihbar etti.

KAMERAYI KOYANLAR ŞİRKET ÇALIŞANLARI

Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından yapılan çok yönlü titiz araştırma sonucunda, gizli kamera içinde bulunan hafıza kartındaki kayıtlarda iş yerinde çalışan M.Ö.T.'nün videolarda görüntüsünün olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, aynı iş yerinde çalışan V.A.'nın da suça karıştığını tespit etti. Gözaltına alınan M.Ö.T. ve V.A.'nın adreslerinde yapılan aramada ele geçen malzemelere el konuldu. İfade işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesine sevk edilen iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çakmak kamerayla tuvalete giren kadınları gizlice görüntüleyen 2 zanlı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN