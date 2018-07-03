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'de 3 kişiyi öldüren şüphelinin aracı 'da bulundu

'nin ilçesinde, arasında çıkan kavgada ateş ettiği silahla 3 kişiyi öldüren 3'ünü de yaralayan şüphelinin aracı 'nın Hendek ilçesinde terk edilmiş olarak bulundu. Otoparka çekilen araç üzerinde bulunan çamur izleri de dikkatlerden kaçmadı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 16:47 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 17:02
Düzce'de 3 kişiyi öldüren şüphelinin aracı Sakarya'da bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde 'nin ilçesi Yeşilyaya Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

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6 ARKADAŞINI VURAN ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Olcay B., orman kesim işinde çalışan ve aralarında tartışma çıkan 6 arkadaşına silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Saldırı sonucunda , ve olay yerinde hayatını kaybederken Yalçın A., Erol D. ve Furkan D.'de yaralandı.

3 arkadaşının ölümüne sebep olan ve 3 arkadaşını da yaralayarak olay yerinden kaçan Olcay B.'nin yakalanması için başlatılan arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

ZANLIYA AİT ARAÇ BÖYLE BULUNDU

Çalışmalar kapsamında şahsın 34 YJE 15 plakalı otomobili Hendek ilçesinde terk edilmiş olarak polis ekiplerince bulundu. Şüphelinin otomobili polis ekiplerin incelemesinin ardından yediemin otoparkına çekildi. Otoparka çekilen araç üzerinde bulunan çamur izleri de dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, yaşanan olayda hayatını kaybeden Hasan Çalışkan, Bayram Ali Çolak ve Erdal Küt'ün Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen cenazeleri, kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına uğurlanarak defnedildi.

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