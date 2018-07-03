Ekmeğin içinden çıkanı görünce şoke oldular!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir vatandaşın sabah kahvaltısı için sofraya koyduğu ekmeğin içinden takma yarım damak çıktı. Ekmeğin içinden çıkan damağı görünce şok yaşayan aile, "Dişin sahibi gelsin dişini buradan alsın" diye çağrı yaptı.

EKMEĞİN İÇİNDEN TAKMA DİŞ ÇIKTI!

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yayla Karaçulha Mahallesi'nde, çiftçilik ile uğraşan Gülümser Töngül (60) sabah kahvaltısını hazırlayıp, evinin yanındaki ahıra giderek koyunlar ilgilenmeye başladı. O saatlerde uyanan eşi Hüseyin Töngül ise kahvaltıya konan ekmeği böldüğünde takma diş görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Olayı anlamaya çalışan ve eşinin takma dişini ekmeğin içerisine koyabileceğini düşünen Töngül, dışarıda koyunlar ile ilgilenen eşinin yanına giderek, "Takma dişini neden ekmeğin içerisine koyuyorsun" diyerek kızdı.