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Gelin dehşeti! Eltisine kaynar su döktü, kaynanasını çaydanlıkla yaraladı

'de, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eltisi Ayşe K.'nin üzerine kaynar su döken Zevcan K., kayınvalidesi Ayşe K.'yi de başına çaydanlıkla vurarak, yaraladı. Vücudunda yanıklar oluşan Ayşe K. ile kayınvalidesi, hastanede tedaviye alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 14:27 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 15:01
Gelin dehşeti! Eltisine kaynar su döktü, kaynanasını çaydanlıkla yaraladı

Olay, sabah saatlerinde, 'nin Dedeler köyünde meydana geldi. Zevcan K. ile eşinin kardeşinin karısı Ayşe K. arasında, kahvaltı yaptıkları sırada, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken, iddiaya göre, Zevcan K., çaydanlığı alıp, içindeki kaynar suyu eltisi Ayşe K.'nin üzerine döktü. Zevcan K., daha sonra araya giren kayınvalidesi Ayşe K.'nin başına elindeki çaydanlıkla vurdu.

GELİN ARANIYOR

Sesleri duyan komşular, eve gelirken, yaralı gördüğü gelin- kayınvalide için sağlık ekibinden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, vücudunda yanıklar oluşan Ayşe K. ile başından yaralanan kayınvaldiesi Ayşe K.'ye ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, ardından ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Zevcan K., olay sonrası kaçarken, polis, yakalanması için çalışma başlattı.

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Gelin dehşeti! Eltisine kaynar su döktü, kaynanasını çaydanlıkla yaraladı
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