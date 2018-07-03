Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Göbeklitepe görkemli törene hazırlanıyor

görkemli törene hazırlanıyor

listesine alınan , ’ın da katılacağı büyük törene hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 3.7.2018
Göbeklitepe görkemli törene hazırlanıyor
'daki antik yerleşim alanının Dünya Miras Listesi'ne alınması kentte büyük hareketliliğe neden oldu. Göbeklitepe'de büyük bir tören yapmak için hazırlık yaptıklarını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle Göbeklitepe'de görkemli bir tören yapacağız. Göbeklitepe, artık sadece şehir olarak temsil edilmekten ziyade, turizm unsuru olarak ön plana çıkacak" dedi.

EZBERLERİ BOZDU
Halılıye ilçesinin, kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan Göbeklitepe, ilk kez 1963'te farkedilmişti. 50 yıldır süren kazılarda neolitik döneme ait boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulunmuştu. "Göçebe topluma" tarihlenen 12 bin yıl öncesine ait bu "yerleşik düzen eserleri" tarih alanındaki tüm ezberleri de bozmuş oldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Göbeklitepe görkemli törene hazırlanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN