Göbeklitepe görkemli törene hazırlanıyor

Şanlıurfa
'daki antik Göbeklitepe
yerleşim alanının UNESCO
Dünya Miras Listesi'ne alınması kentte büyük hareketliliğe neden oldu. Göbeklitepe'de büyük bir tören yapmak için hazırlık yaptıklarını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle Göbeklitepe'de görkemli bir tören yapacağız. Göbeklitepe, artık sadece şehir olarak temsil edilmekten ziyade, turizm unsuru olarak ön plana çıkacak" dedi. EZBERLERİ BOZDU
Halılıye ilçesinin, kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan Göbeklitepe, ilk kez 1963'te farkedilmişti. 50 yıldır süren kazılarda neolitik döneme ait boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulunmuştu. "Göçebe topluma" tarihlenen 12 bin yıl öncesine ait bu "yerleşik düzen eserleri" tarih alanındaki tüm ezberleri de bozmuş oldu.