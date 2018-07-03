Kamyona zincirli halde sürüklendi

Mersin'in Anamur ilçesinde bir kamyonda zincirle bağlı vaziyette taşınan kangal cinsi köpek, kasadan aşağı atlayınca kilometrelerce sürüklenerek öldü. Vatandaşların durdurduğu sürücü gözaltına alınırken, araçta bulunan diğer hayvanlar barınağa götürüldü. Öte yandan Hatay
'ın Payas ilçesinde toptan su satışı yapılan Seda Yılmaz'a ait işyerinin önüne gece geç saatte gelen 4 kişi, dükkanın önünde bağlı tutulan köpeği, kafasına taşla vurarak öldürdü. Yılmaz, sabah dükkana geldiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Polis güvenlik kameralarını tarayarak geniş çaplı soruşturma başlattı.