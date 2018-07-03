Haberler Yaşam Haberleri Kato Dağı eteklerinde sahilleri aratmayan görüntüler

Kato Dağı eteklerinde sahilleri aratmayan görüntüler Güneydoğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kavurucu sıcaklarla birlikte yıllarca terörden dolayı gidilemeyen ve terörün yerini huzura bıraktığı bölgelere vatandaşlar akın etti. Terör örgütü PKK'nın yıllarca üs olarak kullandığı ve 2017 yılında yapılan operasyonlarla temizlenen Kato Dağı eteğinde bulunan Habur Çayı, huzurla birlikte turizm bölgelerindeki sahilleri aratmayan görüntüler oluşturdu.

İHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 3.7.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 09:57