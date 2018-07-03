Kayseri'de anne ve oğlunun trafik kazasında hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Aşayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Osman Kavuncu Mahallesi Hasan Tahsin Bulvarında 30 Mayıs'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Gonca Tekin (30) ve oğlu Ebubekir Tekin'e (5) otomobiliyle çarpıp olay yerinden kaçan sürücünün tespiti için 250'e yakın kamera kaydını, olaya karışan araca benzer marka ve modellere ait 780 aracı inceleyeyerek plakayı belirledi.

Olaydan 5 gün sonra, anne oğluna çarpan otomobili kent merkezinde terk edilmiş halde bulan ve şüpheli O.S'nin (21) Yavuzselim Mahallesi'nde kiraladığı ev kaldığını tespit eden ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Cezaevi firarisi olduğu ve hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

OLAY

Osman Kavuncu Mahallesinde 30 Mayıs'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Gonca Tekin ve oğlu Ebubekir Tekin'e bir otomobil çarpmış, anne olay yerinde, oğlu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.