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'de trafik sı: 5 yaralı

- karayolunun 40. kilometresinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen da 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 08:53 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 08:53
Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı
- Karayolunda seyir halinde bulunan 24 VA 063 ile 41 VA 350 plakalı iki araç çarpıştı. Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler araç içerisinde sıkışırken itfaiyenin yardımıyla yaralılar araç içerisinden çıkarıldı. 112 ekipleri tarafından yaralılar çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerinde hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak, yol trafiğe açıldı.

Jandarma ile ilgili soruşturma başlattı.
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Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı
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