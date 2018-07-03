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'da trafik kazası: 1 ölü

Ereğli ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 15:36
Konya'da trafik kazası: 1 ölü

Ereğli ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, idaresindeki 42 E 1884 plakalı kamyonet, Atakent Mahallesi Asude Caddesi'nde karşı yönden gelen Ali Yaşar Özdingiç (56) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

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Kazada ağır yaralanan Özdingiç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdingiç, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Konya'da trafik kazası: 1 ölü
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