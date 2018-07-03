Konya'da trafik kazası: 1 ölü

Ereğli ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Abdullah Yılmaz idaresindeki 42 E 1884 plakalı kamyonet, Atakent Mahallesi Asude Caddesi'nde karşı yönden gelen Ali Yaşar Özdingiç (56) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Kazada ağır yaralanan Özdingiç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdingiç, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.