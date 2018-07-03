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Son dakika: 3 çocuk daha kayıp: Ufuk, Yusuf ve Salih'i arama çalışması devam ediyor...

Yüreğimiz yanıyor... Minik Eylül'ün acı haberinin hemen ardından 'da bayramda kaybolan Leyla Aydemir'in cesedinin bulunması Türkiye'yi kahretti. kayıplara 3 çocuk daha eklendi. Hatay'da su doldurmaya gönderilen 6 yaşındaki Ufuk, Diyarbakır Silvan'da hayvan otlatan Yusuf ve Siirt Pervari'de dereye giden 15 yaşındaki Salih'ten haber alınamıyor...

AJANSLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 10:00 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 10:07
Son dakika: 3 çocuk daha kayıp: Ufuk, Yusuf ve Salih'i arama çalışması devam ediyor...

Hatay'ın Hassa ilçesinde, amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağları eteklerinde kaybolan, konuşma engelli Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları sürdürülüyor.

Jandarma ekipleri, arama faaliyetlerinde yer alan iz takip köpeğinin hassasiyetinin artması amacıyla Ufuk'a benzerliği nedeniyle Uğur'dan yararlanıyor.

Uğur Tatar'ın iz takip köpeği "Eyvah" ile vakit geçirmesine imkan sağlayan ekipler, bu sayede aranan çocuğun davranış ve yürüyüş şekilleri hakkında da bilgi ediniyor.

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Hatayın Hassa ilçesi Amanos Dağı eteklerinden amcasıyla birlikte içme suyu almaya gidip kaybolan konuşma engelli Ufuk Tatarı bulmak için arama çalışmaları aralıksız olarak devam etti.

Ufuk'un evine gelen Cumhuriyet savcısı ise kayıp çocuğun ailesiyle görüştü. Daha sonra tüm ilçe merkezinde ve köylerdeki camiilerde ise Ufuk'un kayboyduğu gün üzerinde bulunan kıyafetler tarif edildi. Küçük çocuğu gören vatandaşların ise jandarma ekiplerine haber vermesi söylendi.

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Son dakika: 3 çocuk daha kayıp: Ufuk, Yusuf ve Salih'i arama çalışması devam ediyor...
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